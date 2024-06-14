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1人掛け ソファーPVC
商品番号 X52170803329
商品名

1人掛け ソファーPVC
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【シンプルなデザイン】シンプルな四つ足タイプで、角ばったデザインは飽きがこず長くご使用いただけます。【木製フレームとの調和】お部屋になじみやすい木製のフレームは、より柔らかい雰囲気をプラス。先に向かって細くなる脚のラインは美しくスマート。【傷防止フェルト付き】お部屋の床に傷を付けないように、脚裏に傷防止のためのフェルトが貼られております。傷防止の同時に、滑り止めで全体の安定性も向上しま【ソファを部屋に飾る楽しさ】洗練されたスタンダードなデザインは、どの方向から見ても美しい。置くだけで部屋の主役になるソファ。【ヴィンテージの風合いを楽しむ】レザータイプは、天然皮革の風合いに近づけるバイキャスト加工でヴィンテージテイストを楽しめる。お部屋に高級感をプラスし、どこか懐かしい雰囲気を演出。
http://narcologia.ru/goods/septet370519.html
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