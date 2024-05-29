10/30まで [直接引き取りのみ] LOWYA カウチソファ 3人 ロータイプ ...

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ご覧いただきありがとうございます！2022年9月に６０,０００円で購入したLOWYAの3人がけソファになります。不要になったので出品しました。2名がけの部分、1名がけの部分、オットマンと3つのパーツからなっており、レイアウトを自由に変えられます。家で使用していたものになりますが、目立ったような汚れや傷はありません。3人がけですが、2名で生活されてる方にも非常に広々して座れるのでおすすめです。（我が家では2名で使っておりました）大きめのサイズになりますので、送料も高くなるため10/30までに東京都台東区の自宅にて対面で引き取りして頂ける方のみとさせて頂ければと思います。平日土日共に対応可能です。気になった方はメッセージいただけると嬉しいです☺️公式の商品ページはこちらです。https://www.low-ya.com/goods/F205_G1251