星街すいせい　グッズまとめ売り

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商品詳細
星街すいせいのグッズまとめ売りです。写真の商品で全てです。先月開封したものなので綺麗だと思われます。開封していないホロメンのウエハースのカードなどをおまけでつけさせて頂きます。#ホロライブ#星街すいせい#一番くじ#ラストワン#星街すいせいまとめ売り
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