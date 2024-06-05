送料込み　アンティーク調　格子デザイン　3人掛けソファー



イタリアビンテージ アンティーク調 ロココデザインがエレガントな3人掛けソファ(ヴィンテージ、三人掛け、アームソファ、トリプルソファ)(R-063611)



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【オーダー家具実例】大正ロマン風の3人掛けソファを新規製作。アンティークの物が売約済みだったため同じデザインで再現。サイズはもちろん張り地もクッションの硬さもご希望通り。(3Pソファ、トリプルソファ)



お部屋を優しい雰囲気にしてくれる木肘デザインソファ 一人掛けソファ ...



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中古 極美品 フラテリ・オリッジ(FRATELLI ORIGGI)(旧マリオ・コルチャゴ) ロココ調のデザインが上品な3人掛けソファ(定価約120万円)(三人掛けソファ)(R-052679)



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広い座面、シリコンフィルのふかふか背もたれのカバーリングフロア ...

少し硬めの座り心地で体にフィットします非常に座り心地が良いソファですサイドには格子状の模様を組み合わせで作っており手間暇のかかったソファーになります古くなってくると下の布が破れたり傷んだりしますが写真のように綺麗な状態で一点だけ破れがありますが保管状況は良いものになります座面のところも一箇所擦れてしまっているところがあるので写真にて確認お願いいたします幅 1700mm奥行760mm高さ775mm座面高さ350mmテイスト···アンティーク・クラシック#ウエヴィレ家具#ウエヴィレレトロ