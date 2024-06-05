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送料込み　アンティーク調　格子デザイン　3人掛けソファー
商品番号 B29213543565
商品名

送料込み　アンティーク調　格子デザイン　3人掛けソファー
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 21,385 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少し硬めの座り心地で体にフィットします非常に座り心地が良いソファですサイドには格子状の模様を組み合わせで作っており手間暇のかかったソファーになります古くなってくると下の布が破れたり傷んだりしますが写真のように綺麗な状態で一点だけ破れがありますが保管状況は良いものになります座面のところも一箇所擦れてしまっているところがあるので写真にて確認お願いいたします幅　1700mm奥行760mm高さ775mm座面高さ350mmテイスト···アンティーク・クラシック#ウエヴィレ家具#ウエヴィレレトロ
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