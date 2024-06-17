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品YogiboMaxライトブルー※直接引取り限定
商品番号 X20523120164
商品名

品YogiboMaxライトブルー※直接引取り限定
ブランド名 ヨギボー
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品YogiboMax(ライトブルー)の出品です。※当商品は兵庫県芦屋市の指定場所まで取りに来て直接受け渡しが可能な方限定です。※近隣(西宮市/芦屋市/尼崎市/神戸市/大阪市)の方は、こちらからお届けに向かうことも検討します。お気軽にご相談いただければと思います。Niziuがコラボしている時期に購入し、何度か使用している中古品になります。※人が使用した物になりますので、神経質な方や美品を希望の方はトラブル防止の為、購入をお控えください。なお、カバーには多少汚れがあり気にされる方は新品のカバーをご購入もご検討ください。※３枚目の購入時に梱包されていたビニール袋に入れお渡しです。※梱包用ビニール袋には破れ等ございます。ご質問等ございましたらご遠慮なくコメントください。新価格:¥29,900-(税込¥32,890-)ヨギボーYogiboヨギボーマックスYogiboMax
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