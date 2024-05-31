7.27ct 新品・天然ルビー原石 モザンビーク産

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[N2 stone Natural] 天然鉱物 ルビー (紅玉/ruby) / 宝石原石 | (結晶: 約50ct [約4-10mm/長辺], 産出地: モザンビーク) [N2 stone Natural] 天然鉱物 ルビー (紅玉/ruby) / 宝石原石 | (結晶: 約50ct [約4-10mm/長辺], 産出地: モザンビーク)



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モザンビーク産ルビーに関する一連の記事 | リサーチ＆ニュース モザンビーク産ルビーに関する一連の記事 | リサーチ＆ニュース



天然ルビー非加熱＊2.087ct＊モザンビーク産＊日独宝石研究所の分析 ... 天然ルビー非加熱＊2.087ct＊モザンビーク産＊日独宝石研究所の分析 ...



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ルビー 原石 ルース 434.5ct 86g 【鑑定証】天然石ルビー 天然ルビー ... ルビー 原石 ルース 434.5ct 86g 【鑑定証】天然石ルビー 天然ルビー ...

7.27ct新品・天然ルビー原石モザンビーク産モザンビーク産、天然ルビー原石です。ピンク系の透明感のある結晶です。加熱含浸処理石になります。紫外線（ブラックライト）を当てることにより鮮やかなショッキングピンクカラーに蛍光発色する珍しいルビーです。以前は蛍光発色するルビーはごく一部のビルマ産高級ルビーに確認されることは有名でしたが、近年アフリカより産出される物にこのように蛍光発色するルビーがまれに見つかっております。（天然物なので傷・内包物・色斑がある場合が御座います。）≪掲載写真は現品を撮影してはおりますが、デジタルカメラを使用している関係上、モニタによっては実際の商品と色・質感等が若干異なる場合が御座います。ライトアップした写真が含まれる場合もあります。≫天然石のため天然のひびや汚れがある場合がございますことをご了承ください。