中里重利 作 絵唐津 六角 向付 六客

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商品詳細
幅約10×9cm高さ約8.5cm箱はありません。唐津焼懐石道具茶道具和食器小鉢古美術骨董アンティーク
http://narcologia.ru/goods/Stanford521873.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit93386.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce36555.html
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