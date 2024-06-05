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商品詳細
10年ほど前に購入したものです。部屋の雰囲気に合わなくなったため出品いたします(*^^*)土台部分に汚れがありますがそれ以外には目立った傷や汚れはありません。高さ 約45cm幅 約9cm
http://narcologia.ru/goods/conception626257.html
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