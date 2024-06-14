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スワロフスキー　熊
商品番号 I25814808051
商品名

スワロフスキー　熊
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキー　熊高さ　７㎝横　　4.５㎝幅　　4.５㎝箱あります。商品は、美品ですが、箱は、古いです。気になる方は、ご遠慮ください。
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