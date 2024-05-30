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スツール　グレー　ゴールド KAREフランフラン好きに
商品番号 X25004170933
商品名

スツール　グレー　ゴールド KAREフランフラン好きに
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 5,355 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特徴···完成品裏面に少し破れありますが、置いた時には見えないため、使用上は問題ないかと思います。海外の商品で、KAREのものよりも大きめのサイズです。座面直径41cm、高さ48cmくらいです。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome854443.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln16202.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly578784.html

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