スツール　グレー　ゴールド KAREフランフラン好きに

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商品詳細
特徴···完成品裏面に少し破れありますが、置いた時には見えないため、使用上は問題ないかと思います。海外の商品で、KAREのものよりも大きめのサイズです。座面直径41cm、高さ48cmくらいです。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome854443.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln16202.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly578784.html
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