0782 折りたたみテーブル 3段 収納 付 アンティーク

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0782HKP折りたたみテーブル3段収納付アンティーク天板に押し傷(凹)など使用による傷が複数ございます。製造者や材質など詳細は不明です。購入後に塗装や修繕などは行っておりません。写真10の引出し枠の塗装ムラは当初からのものです。引出しのある部分の底板に数字が印字されておりますので、製造者などを知る手がかりなるかもしれません。引き出しの動きはとても軽やかで、おそらく中は桐製だと思われます。精度はよく、上(下)の引き出しを閉じると、風圧で下(上)が開きます。桐製ではないかと表記しておりますが、憶測で材質はあくまでも不明です。ご自身で判断願います。サイズ収納時W275×L362×H372㎜いずれも展開時W755×L362×H335㎜おおよそ配送 らくらく120ダンボール等リサイクル梱包材を使用します。このほかにも関連商品を多く出品しております。家具、机 →#MarchTenth家具工芸、民芸品、置物 →#MarchTenth工芸箱、ボックス、ケース →#MarchTenth箱全ての商品 →#MarchTenthタグのコピー貼付け厳禁#桐#キリ#木製#木工#民芸#工芸#伝統工芸#wood#KIRI#Paulownia#テーブル#引出し#折りたたみ#折り畳み#折畳#机#tsukue#座卓#zataku#卓#折畳テーブル#折畳机#折りたたみテーブル#折りたたみ机#ちゃぶ台#小机#kozukue#日本#にほん#ジャパン#JAPAN#JP#Nihon#ニッポン#Nippon#和#wa#日本製#ジャパニーズ#和製#メードインジャパン#Japanese#wasei#MadeinJapan#Japanology#伝統#tradition#traditional#文化#culture#歴史#history#懐かしい#なつかしい#昔の#昔#アンティーク#レトロ#ノスタルジー#ノスタルジック#old#fashion#oldfashion#nostalgia#nostalgic#antique#retrospective#明治#大正#昭和#Meiji#Taisho#Showa#MarchTenth