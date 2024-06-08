セレナ　C27 NISSAN フォグランプ（純正）



セレナ フォグランプガーニッシュ 鏡面仕上げ 2P｜ニッサン NISSAN SERENA C27 セレナ e-POWER 後期 ハイウェイスター専用 専用 パーツ カスタム ドレスアップ エアロ 外装 エクステリア アクセサリー マイナーチェンジ 日産 グリル-カスタムパーツのサムライプロデュース



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セレナC27後期 フォグランプレンズフィルム - 長野県松本市のカーセキュリティ専門店 AQUA ／オンラインショップ



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フォグランプカバー ニッサン セレナ C27系 G/X/Sグレード e-POWER含む 2016年08月～ ABS製 入数：1セット(左右) AP-FL051



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日産 セレナ C27系 後期 ハイウェイスター 専用 外装 フロントフォグ ランプ ガーニッシュ ベゼル カバー ピアノブラック NISSAN SERENA 専用設計



日産 セレナ C27系 (ハイウェイスター) 電解メッキフォグランプフレーム フォグランプトリム フォグランプカバー クローム メッキ フォグ ランプ カバー ライト リング リム ガーニッシュ

【車名】セレナ【型式】C27【品名】フォグランプフォグライト左右セット【タイプ】純正品新車から取外し未使用のまま倉庫に眠っていたので出品いたします。フォグランプのひび割れや変色で気になっている方、この際綺麗にしてみませんか？あくまで中古品なのでご理解ほどよろしくお願いします。