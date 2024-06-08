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セレナ　C27 NISSAN フォグランプ（純正）
商品番号 Q33681992450
商品名

セレナ　C27 NISSAN フォグランプ（純正）
ブランド名 日産
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【車名】セレナ【型式】C27【品名】フォグランプフォグライト左右セット【タイプ】純正品新車から取外し未使用のまま倉庫に眠っていたので出品いたします。フォグランプのひび割れや変色で気になっている方、この際綺麗にしてみませんか？あくまで中古品なのでご理解ほどよろしくお願いします。
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