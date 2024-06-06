無印良品2.5シーター本皮ソファ

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商品詳細
カラー...ブラウンサイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）機能...ヘッドレスト付中は羽毛です内容は写真のみです。使用感はありますが、まだまだ使えます。底面に黒い布が張ってありましたが剥がれています。リユース品ですので、ノークレームノーリターンでお願いします。
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