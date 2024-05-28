【美品】天使　エンジェル　銅像　置物　インテリア　欧州　工芸品　美術品　S2

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イタリアアンティークブロンズ像銅像天使のオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛い年代物です。#gesundの人形 商品はこちら#gesundの天使 商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら #gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ヨーロッパ イタリア アンティーク ビンテージ 天使 エンジェル 銅像 人形 彫像 彫刻 オブジェ 置物 工芸品 インテリア 北欧 モダニズム 柳宗理 フィギュア 西洋彫刻 美術品 海岸風 お洒落 アデリア ローズボール アート 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 96B17H05203A2529