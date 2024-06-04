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超レア ホワイトファントムクォーツ ポイント型原石 パワーストーン
商品番号 N90069263513
商品名

超レア ホワイトファントムクォーツ ポイント型原石 パワーストーン
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

産地はブラジルですマライカで購入くっきりとした三角の層ありますミスト状の層も複数見れますサイズ※素人採寸のため若干のズレはご了承ください約９×２.8×２.５㎝
http://narcologia.ru/goods/protein314534.html
http://narcologia.ru/goods/cotton983461.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei2971.html
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