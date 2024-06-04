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- 超レア ホワイトファントムクォーツ ポイント型原石 パワーストーン
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商品詳細
産地はブラジルですマライカで購入くっきりとした三角の層ありますミスト状の層も複数見れますサイズ※素人採寸のため若干のズレはご了承ください約９×２.8×２.５㎝
http://narcologia.ru/goods/protein314534.html
http://narcologia.ru/goods/cotton983461.html
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