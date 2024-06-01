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商品詳細
七福神の1人。福。富と長寿の神様です。恵比寿、大黒様と並び人気の神様です。高さ２５.５センチ杖を入れ27センチ。重さ2.15キロです。
http://narcologia.ru/goods/subtropical823201.html
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http://narcologia.ru/goods/symmetric314545.html
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