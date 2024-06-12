最終価格‼︎】ケイスネス ペーパーウエイト りんご ガラス ...

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ご覧頂きありがとうございます。10,800→9,800CaithnessGLASSのペーパーウエイトです。可愛らしい林檎のデザインと色合いも素敵なペーパーウエイトになります。もったいなくて使う事は無く、ガラスケースに飾り楽しんでおりました。この度出品しますので、お探しの方はこの機会にぜひどうぞ。▪️高さ約9cm▪️即決ok▪️送料無料▪️即日発送致します。▪️お値段交渉承ります。▪️収納袋▪️ミニカタログ元箱にはダメージがあります。自宅保管のお品となりますので、お気になさる方はくれぐれも購入をお控え下さいね。サンキャッチャー置き物クリスタル