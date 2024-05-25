カカオフレンズ カレンダー JORDY 韓国 kakaofriends

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますm(__)mカカオフレンズの人気キャラクター、ジョルディのカレンダーです！上のブロックで日にち、下のブロックで月を選ぶことができます！一生使い続けられるカレンダーです(*´ω`*)リンゴを食べるジョルディが可愛くて、見てるだけで癒されます(◦ˉ˘ˉ◦)箱の大きさ:12cm×19.5cm×12.5cmカレンダー自体、ある程度の大きさがあるため、定形外郵便での発送を予定しております。未開封、未使用です！断捨離のため、出品します！
http://narcologia.ru/goods/unusable941274.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation135021.html
http://narcologia.ru/goods/response904842.html
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