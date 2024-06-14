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フラーレン神聖幾何学32面体・ケプラー大星型
商品番号 Q12057376198
商品名

フラーレン神聖幾何学32面体・ケプラー大星型
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆フラーレン神聖幾何学32面体◆　シンメトリーな整合性のとれた形は、心身を整え、瞑想などのイメージワークのサポートに♪　32面(5角形×12面・6角形×20)「レオナルド・ダ・ヴィンチ」が追い求めたという「完璧なる多面体」のことで「バッキーボール」といい、別名「賢者の石」とも呼ばれています。超伝導元素・炭素原子「フラーレン」がこの32面体をしていることが発見され、この形状が持つ未知のパワーが注目されました。◆素材◆アルミ、ABS樹脂・針金◆サイズ◆フラーレン立体大サイズ1辺2c2.2m　直径約12cmケプラー大星型　直径約16cm◆フラーレン立体◆①すべての支点は３点支持②五角形、六角形のみによる多面体大型のドームなどの構造に利用されています。５角形、六角形よりなる多面体で、３点支持が特徴。考案した建築家バックミンスター・フラーにちなみ、バッキーボールなどなある。◆ケプラー大星型◆正20面体の延長線に現れる、星形の神聖幾何学。◆ABS樹脂を使った多面体◆針金でフラーレン構造に繋いでいますので柔軟です。手作りのフラーレン立体ですので、多少の傷や歪みがありますので、ご理解くださいませ。◆発送◆　全体が凹んだり歪んだりすることがありますので、軽く手先で歪みを正して下さい。#カバラ#生命の樹#神聖幾何学#フラーレン#バッキー#サウスマーク研究所
http://narcologia.ru/goods/reinforcement818499.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate589948.html
http://narcologia.ru/goods/conception345857.html フラーレン神聖幾何学32面体・ケプラー大星型 | ncrouchphotography.com
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