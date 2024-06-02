イタリア丸テーブルクロス

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商品詳細
15年ほど前にイタリアで、使用目的で購入いたしました。濃いブルーにレモンの黄色が鮮やかで、大好きですでも使用する順番がなかなか来そうも無いので使って下さる方に、お譲りしたいと思っています。サイズ175✖175円形の直径しっかりした綿で作られています、シミも汚れもございませんただタグを切っていた為に製造元が解りません。ご理解頂ける方どうぞ宜しくお願いいたします。
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