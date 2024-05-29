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北欧ヴィンテージ　アラビア　ルスカ　カップ\u0026ソーサー　b コーヒーカップ
商品番号 R34806063522
商品名

北欧ヴィンテージ　アラビア　ルスカ　カップ\u0026ソーサー　b コーヒーカップ
ブランド名 アラビア
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デンマークにて購入しましたアラビアのカップ\u0026ソーサーです。こちらはルスカというくすんだブラウンのカラーが大人っぽい素敵なシリーズです。サイズ　口径　7センチ　　　　高さ　7.8センチ　　　　ソーサー　直径　12.5センチ　軽くコーヒーを一杯飲むのに丁度良いサイズ感です。縦に長いデザインは冷めにくく好きなデザインです。状態は欠けなどはない良好なヴィンテージコンディションです。全体的なムラはこのシリーズの特徴です。色味が一点一点本当に違いますのでお好みをお探しください。こちらはどちらかと言うと銅色が強い色味です。カップ裏の白い部分に1箇所凹んでいるところがございますがおそらくは元々の仕様のようです。一つ一つに表情を持つルスカは集める楽しみ、使う楽しみのある食器です。よろしくお願いいたします。#ハミーのアラビア・イッタラ・シリーズ#北欧#ビンテージ#コーヒーカップ#ブラウン#CMやドラマで見かける#クイストゴー#ロイヤルコペンハーゲン#イッタラ#マリメッコ#スウェーデン#デンマーク#フィンランド
http://narcologia.ru/goods/reinforcement210999.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic10537.html
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