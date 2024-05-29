再値下【使用美品】Royal Doulton サラバンド　ディナープレート　3枚



ロイヤルドルトン ドージェスター ディナープレート | フリマアプリ ラクマ



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ROYAL DOULTON(ロイヤルドルトン) ROSE ELEGANS(ローズ・エレガンス) サラダプレート4枚セット(皿・洋食器)(3)



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管理番号:⑨AMY1（AR※60サイズからまとめ買いで【500円/1個】お値引き！※保管場所により、最長3日程度お時間いただく場合もあります。メーカー●ロイヤルドルトン●SARABANDEプレート個数:3状態●保管品●美品【今回の使用品の場合小傷状況:】《状況》B使用小傷というより、保管時の小傷かも知れません全体的に艶やかな印象ですS:使用感が全くないA:汚れ、傷などがない、または目立たない。B:汚れ、傷がある、使用感が少しある。C:汚れ、傷がある、使用感がある。D:汚れ、傷が目立つ、使用感がある。※箱が映っている場合もダメージ、記入がある場合があるので基本的にはきれいな状態ではないという認識でご理解くださいませ。箱を変更する場合もございます。カラー:ホワイト 銀彩柄:大きさ:画像にメジャーと共に載せております。#chi洋食器※共箱がない場合は、自宅の梱包資材の使用になります。オールドノリタケノリタケ ストーンウエアミカサナルミニッコー有田焼香蘭社ホヤ深川製磁清水焼等 ヴィンテージレトロロイヤルコペンハーゲン ウェッジウッド リチャードジノリロイヤルウースター ティファニー ミントン クリスマス 来客 洋食器 洋 カップ\u0026ソーサー プレートRoyalCopenhagenWEDGWOODMeisenRichardGinoriBaccaratARABIAittalaMarimekkoRorstrandGUSTAFBERGHerendAynsleymoserVilleroy\u0026BochRoyalCrownDerby#c器