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ボストンテリア　フレンチブルドッグ　置物　ベスパ　レトロ　アンティーク
商品番号 W89395966634
商品名

ボストンテリア　フレンチブルドッグ　置物　ベスパ　レトロ　アンティーク
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレブル、ボステリ好きの方いかがでしょうかフレンチブルドッグにもボストンテリアにも見えます。バイクに乗る犬の置き物インテリアにどうぞ即日発送致します！横26cm高さ26cmマチ11cm重さ約1kg犬置物スクーターベスパヴィンテージレトロインテリアアメリカン雑貨玄関飾り
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