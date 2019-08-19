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ミキモト　ジュエリートレイ　ミレニアム　アヒル
商品番号 O27823894840
商品名

ミキモト　ジュエリートレイ　ミレニアム　アヒル
ブランド名 ミキモト
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···飾皿サイズ13.5×9.5cmミレニアム限定のパールジュエリートレイです。アヒルの親子が乗っています。自宅で飾り、使用していました。多少の傷ありますが比較的綺麗だと思います。ガラスケースの中で飾っていました。外箱はありません。中古品にご理解ある方よろしければご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/approximate13720.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation684421.html
http://narcologia.ru/goods/providence31894.html
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