ミキモト　ジュエリートレイ　ミレニアム　アヒル

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ジュエリートレイ BFV-6002PA ラグジュアリーギフト｜MIKIMOTO - ミキモト

種類···飾皿サイズ13.5×9.5cmミレニアム限定のパールジュエリートレイです。アヒルの親子が乗っています。自宅で飾り、使用していました。多少の傷ありますが比較的綺麗だと思います。ガラスケースの中で飾っていました。外箱はありません。中古品にご理解ある方よろしければご検討ください。