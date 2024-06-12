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- 最上級 宇宙のギフト ヒマラヤ水晶 置物 期間限定sale中！
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商品詳細
最上級のヒマラヤの置物になります。透明度、振動共に全てが、パーフェクトであり見事です❗《効果》ヒーリング効果を与えてくれますストレスを無くしてくれます強い癒しの力で場を和ませてくれますストレスを無くしてくれます 成功へと導くとても希少な置物です。この値段ではお得です。
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