米田文　さん　クリスマスリース　蓋物　置物

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商品詳細
作家さんの特性をご理解いただける方へ。直径5〜6cmくらい画像3枚目 目立ちませんが葉の先が2mmほど折れ、接着剤で付けた事があります。そのため傷ありで出品しています。⭐️ご購入前にプロフィールをお読み下さい。
http://narcologia.ru/goods/financier654060.html
http://narcologia.ru/goods/approximate346320.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln819202.html
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