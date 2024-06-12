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米田文　さん　クリスマスリース　蓋物　置物
商品番号 X24930537866
商品名

米田文　さん　クリスマスリース　蓋物　置物
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 13,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作家さんの特性をご理解いただける方へ。直径5〜6cmくらい画像3枚目　目立ちませんが葉の先が2mmほど折れ、接着剤で付けた事があります。そのため傷ありで出品しています。⭐️ご購入前にプロフィールをお読み下さい。
http://narcologia.ru/goods/financier654060.html
http://narcologia.ru/goods/approximate346320.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln819202.html
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