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◆超強いパワーヒマラヤ産天然水晶クラスターB75B6/53B12
商品番号 Y96651004667
商品名

◆超強いパワーヒマラヤ産天然水晶クラスターB75B6/53B12
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,548 円
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商品詳細

サイズ高約:144mm*34mm*42mm重さ約：295gクリスタルクォーツ（白水晶）】無色透明の水晶。世界中で最も知られ、その効果は万能とされ、水晶といわると一般にイメージするベーシックな水晶です。その透きとおった姿を見ているだけで、すがすがしい気持ちにさせてくれそうです。あらゆる水晶の中でも基本となりますので、そのパワーは強力かつオールマイティとされています。
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天然水晶クラスター (ヒマラヤ産) 強力浄化 | ストーンショップ
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