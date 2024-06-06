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- ◆超強いパワーヒマラヤ産天然水晶クラスターB75B6/53B12
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商品詳細
サイズ高約:144mm*34mm*42mm重さ約：295gクリスタルクォーツ（白水晶）】無色透明の水晶。世界中で最も知られ、その効果は万能とされ、水晶といわると一般にイメージするベーシックな水晶です。その透きとおった姿を見ているだけで、すがすがしい気持ちにさせてくれそうです。あらゆる水晶の中でも基本となりますので、そのパワーは強力かつオールマイティとされています。
http://narcologia.ru/goods/stair621900.html
http://narcologia.ru/goods/composite93554.html
http://narcologia.ru/goods/assessor794703.html
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