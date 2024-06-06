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アメジストクラスター　紫水晶　パワーストーン
商品番号 N78089651287
商品名

アメジストクラスター　紫水晶　パワーストーン
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　６ｃｍ幅　12.5ｃｍ奥行　８ｃｍ重さ約500g素人計測ですので、誤差はお許しください。自宅保管ですので、中古品としてご理解いただける方にお願いいたします。素人判断になりますので、画像にてご判断ください。　種類...風水高さ...～19.9cm
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