アメジストクラスター　紫水晶　パワーストーン

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高さ ６ｃｍ幅 12.5ｃｍ奥行 ８ｃｍ重さ約500g素人計測ですので、誤差はお許しください。自宅保管ですので、中古品としてご理解いただける方にお願いいたします。素人判断になりますので、画像にてご判断ください。 種類...風水高さ...～19.9cm