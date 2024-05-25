アメジストクラスター　アメジスト　天然石

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アメジスト約4kg高さ 約12.5センチ（1番高い部分）横 約20.5センチ（1番長い部分）幅 約13.5センチ（1番長い部分）とても綺麗なアメジストです。アメジストには、調和心の癒しと安らぎ内観の促進精神の安定問題解決を助ける知性と洞察力を高める家庭円満等の効果があると言われています。※天然石ですので、多少のキズ、凹み、クラック、内包物、それと、裏に数字の14の書き込みが、ございます。ご了承の上、ご検討よろしくお願い致します。