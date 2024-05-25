4点セット 追加可能 イッタラ カルティオ タンブラー

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イッタラカルティオタンブラー210ml食洗機OKフィンランド製正規輸入品です。アウトレット品ではありません。新品未使用です。イッタラ専用の箱が付いています。(購入数が奇数の場合は1点箱無しになります)こちらは4点セットの価格ですが個数変更可能です。３点3550円４点4400円５点5300円６点6150円７点7150円８点8150円以降1点900円追加でお譲りしますので「ご購入前に」質問欄からコメントをください。※全て最安値にしています。もし同条件でこれより安い価格のものがあればコメントを頂けたら変更します。お好きな色をお選びください。※レインのみ複数購入不可です。◎種類クリアアクアウォーターグリーンダークグレーレインリネンモスグリーンシーブルー※私の出品物は全て一つ一つ手作業で検品していて、気泡や傷などが目立つようなものは省いています。イッタラの製品は元々作りがおおらかで、材質の特質上ガラスの内部に小さな気泡や、極微小な黒点が含まれる場合、微細なキズ等がある場合があります。------------------------iittalaアラビアARABIAフィンランド北欧ガラスコップグラスカップ