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北欧ヴィンテージ雑貨　陶板の壁掛け
商品番号 L75811249340
商品名

北欧ヴィンテージ雑貨　陶板の壁掛け
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北欧雑貨ヴィンテージのオンラインショップで購入しました。EGO/エゴ社製・Fischer/フィッシャー：キュートな紳士・淑女スウェーデンのLidkoping（リドショーピング）に窯をもつ陶芸家が６０年代頃に作製した、陶器の壁掛けです。※　レザーの紐は私物をお付けしました。※　重量　　287-297グラム※　サイズ　縦約13.5-14.5cm　　　　　　横約11.5-12.5cm　　　　　　厚み約1.8cm※　男女２点セットでお願いします。ヴィンテージにご理解のある方、宜しくお願いします。
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