北欧ヴィンテージ雑貨　陶板の壁掛け

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商品詳細
北欧雑貨ヴィンテージのオンラインショップで購入しました。EGO/エゴ社製・Fischer/フィッシャー：キュートな紳士・淑女スウェーデンのLidkoping（リドショーピング）に窯をもつ陶芸家が６０年代頃に作製した、陶器の壁掛けです。※ レザーの紐は私物をお付けしました。※ 重量 287-297グラム※ サイズ 縦約13.5-14.5cm 横約11.5-12.5cm 厚み約1.8cm※ 男女２点セットでお願いします。ヴィンテージにご理解のある方、宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/flight549128.html
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