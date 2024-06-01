ホラ貝　法螺貝　貝殻　34cm

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商品詳細
#チップショップ他の商品もありますのでご覧になって下さい。ホラ貝 34cm重さ 728㌘有ります。置物、インテリア、標本や笛口を付ければ楽器への加工出来ます。自然の貝なので多少の欠け、キズ、成長傷はあります。画像を良く確認した上、長期保管品になりますのでご理解頂ける方のご購入お願い致します。発送に付きましては、再利用品の段ボールに緩衝材を使用し発送いたします。#チップの貝コレクション#ホラ貝 #貝殻 #置物 #インテリア#巻貝
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