Multi Glass マルティグラス　ダックスフンド親子　ガラス　置物

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商品詳細
✾お値下げしました✾愛らしい親子のダックスフンドのガラス置物です。綺麗なグリーンやブルー系のグラデーションのお色が美しいです。ずっしりと重量感があります。長期家庭保管品につき全体的に若干の小キズや小汚れがあります。サイズ:約cm【大】長さ 38高さ 14【小】長さ 14高さ 9アンティーク品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。箱はございません。梱包はリサイクル資材を利用いたしますので予めご了承下さい。#ガラス置物#オブジェ#ダックスフンド#インテリア#マルティグラス
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