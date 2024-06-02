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Multi Glass マルティグラス　ダックスフンド親子　ガラス　置物
商品番号 F64571378618
商品名

Multi Glass マルティグラス　ダックスフンド親子　ガラス　置物
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✾お値下げしました✾愛らしい親子のダックスフンドのガラス置物です。綺麗なグリーンやブルー系のグラデーションのお色が美しいです。ずっしりと重量感があります。長期家庭保管品につき全体的に若干の小キズや小汚れがあります。サイズ:約cm【大】長さ　38高さ　14【小】長さ　14高さ　9アンティーク品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。箱はございません。梱包はリサイクル資材を利用いたしますので予めご了承下さい。#ガラス置物#オブジェ#ダックスフンド#インテリア#マルティグラス
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