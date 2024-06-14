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ダンヒル　長財布、バック
商品番号 P33770900836
商品名

ダンヒル　長財布、バック
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 14,455 円
在庫状況 あり

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商品詳細

dunhillの長財布でカラーはダークブラウンです。●ブランド：dunhill●商品名：サイドカーダブルジップトラベルオーガナイザー●型番：FP9790E●カラー：ダークブラウン●素材：レザー●サイズ：縦幅13.5cm横幅22.5cmマチ5cm持ち手の長さ12.5cm●当時国内参考価格：¥78000+税●その他、注意事項：目立った傷はありませんが持ち手の下にひっかき傷が多少あります写真をご確認の上、中古品でありますのでご理解頂ける方宜しくお願いいたします。
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