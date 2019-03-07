ビンテージ　Z-FLEX スケボー　リンガー　Tシャツ

ご覧頂き誠にありがとうございます。✴︎brand✴︎HeavyRotation✴︎country✴︎USA✴︎age:✴︎90〜00年代✴︎商品説明/特徴✴︎Z-FLEXSkateboardsはアメリカ西海岸DOGTOWNの伝説のチーム「Z-BOYS」の中心メンバー、ジェイ・アダムスの義父ケント・シャーウッドによりカリフォルニア・ベニスビーチにて創設されたスケートボードカンパニー。トニー・アルバ、ショーゴ・クボなどのレジェンドスケーター達も10代より在籍していたスケートチームのTシャツです！人気のリンガーボディにスケーターのフォトプリントが最高にクールです！お好きな方は是非！NIRVANAMarilynmansonMETALLICAweezerPEARLJAMSMASHINGPUMPKINSRageAgainsttheMachineRedHotChiliPeppersAliceinChainsNineInchNailssonicyouthなど90年代〜00年代のビンテージバンドTシャツやoldparkinkRebuildbyNeedlesなどビンテージ古着などをリメイクしたブランドが好きで購入販売しています。✴︎size✴︎サイズ表記M✴︎実寸平置き✴︎着丈:約64cm身幅:約45cm肩幅:約47cm袖丈:約23cm素人採寸になりますので測定値の若干の誤差はご了承下さい。✴︎condition✴︎こちらの商品は【B】ランクです【S】ほぼ新品美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】使用感あり目立つダメージや大きな汚れなし【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れありあくまで古着という事をご理解の上ご購入よろしくお願いいたします。素人検品の為、万が一見落としがあるかもしれませんがご了承の程宜しくお願い致します。気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上でご購入をお願い致します。上記の内容にご理解頂ける方のみご購入でお願い申し上げます。神経質な方のご購入はお控え下さい。



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