FAITH NO MORE ヴィンテージ　ツアーTシャツ

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ご覧いただきありがとうございます。ご購入前にプロフをご確認下さい。【注意点】こちらの商品につきましては背中部分に裂けと小さな穴があった為、補修布で手直しさせて頂いています。分かりにくいかも知れませんが、画像にてご確認下さい。 上記状態を加味しての価格になっております。よろしくお願い致します。 こちら商品につきましては約30年前にリアル店舗にて購入致しました。Tシャツを収集する事が趣味だった為ほぼ着用していません。出品のため一度おうちクリーニングにてメンテナンスしています。・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖