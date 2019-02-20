大谷翔平所属エンジェルス　バックル

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商品詳細
約30年に購入したエンジェルス10000個限定のバックルです。色の入ってる所が剥げたりしてる箇所はなく状態は良いかと思いますが昔の物なので神経質な方は購入を控えて下さい。お値下げ交渉承りますのでコメントで希望金額の提示お願いします。
http://narcologia.ru/goods/choice986485.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford390373.html
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