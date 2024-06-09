Yohji Yamamoto ニューエラ 21ss 新作コラボキャップ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。公式サイト全て完売しました。新品タグ付き購入先:THESHOPヨウジヤマモトサイズ:フリーカラー:ブラック新作 ヨウジヤマモト ニューエラ コラボ キャップNewEra製の9Thirtyボディにブランドのシグネチャーロゴを乗せたデザイン。「NOFUTURE」というワードには、世界各地で深刻化する地球規模の気候変動による自然災害等の世紀末的現象への「警鐘(NOFUTURE＝未来は無い)」、不安定な社会情勢の中でも「受動的では無く、能動的に、自分の未来を自分の手で創れ」、という2つの意味のメッセージが込められています。
http://narcologia.ru/goods/tenet66563.html
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