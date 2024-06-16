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希少 エンゼルス 大谷翔平 サイン刺繍 NEWERA 9FORTY 未使用品
商品番号 V53726098771
商品名

希少 エンゼルス 大谷翔平 サイン刺繍 NEWERA 9FORTY 未使用品
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入歓迎！！元北海道日本ハムファイターズ、現ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手のサイン刺繍入り限定モデル『NEWERA9FORTY』です。サイズはフリーになります。9/1(金)にエスコンフィールド北海道にて数量限定で販売したところ開場後1時間弱で完売しておりました。タグも健在です。毎回どの販路でもすぐに完売してしまう希少な商品です。お探しの方この機会にいかがでしょうか？なお商品は美品かとは思いますがあくまで一度人の手に渡った古着扱いのため、過度に状態を気にされる方は購入をご自粛願います。何か質問等ございましたら遠慮無くコメント欄よりご連絡下さいますようよろしくお願い致します。検索用：ニューエラキャップ帽子野球帽
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