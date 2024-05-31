Drakes シルク、ウール　スカーフ

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商品詳細
毛70%シルク30%イタリア製サイズ42x4221か22シーズンドレイクス公式から購入したものです。※使う時ケアラベルが邪魔なので取って別保管しています。
http://narcologia.ru/goods/pompous498123.html
http://narcologia.ru/goods/peroration394715.html
http://narcologia.ru/goods/Adder119475.html
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