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Drakes シルク、ウール　スカーフ
商品番号 T14777211223
商品名

Drakes シルク、ウール　スカーフ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

毛70%シルク30%イタリア製サイズ42x4221か22シーズンドレイクス公式から購入したものです。※使う時ケアラベルが邪魔なので取って別保管しています。
http://narcologia.ru/goods/pompous498123.html
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