ドルガバ ベルト　ラインストーン　ホワイト　ロゴ　シルバー　男女兼用　ローズ

ヴィンテージ デカロゴ ユニセックス メンズ レディース■ブランド:Dolce\u0026GabbanaD\u0026G ドルチェ\u0026ガッバーナ■素材:レザー 本革 ■カラー:ホワイト 白■サイズ:(約)全長103cmベルト穴81〜92cm【商品状態】ベルト部分に使用感ありバックル部分の状態良好です✨バックルを他のベルトに付け替えての使用もできますので、ご検討下さい。◆購入元古物市場・ブランドリユース店(正規取扱AACD加盟店/鑑定済商品)【配送】迅速な発送を心掛けております。簡易梱包となりますので、ご了承下さいm(__)m⚠️あくまで中古品でごさいますので、完璧な品物をご希望の方は恐れいりますが購入はご遠慮下さい。写真では写りにくいキズや汚れもある場合がごさいます。即購入OKです(^^)よろしくお願いします。その他の出品商品はコチラ↓#Kショップ_ブランド09241304179



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