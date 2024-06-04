【新品】ロゴ刺繍 カーフレザー ジップ 長財布★KENZO

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商品詳細
モダンでシンプルでありながら実用的なデザインの長財布。滑らかな素材で作られたこのトップジッパーのデザインには複数のスロットとポケットがあり、十分にお金を収納できます。ユニセックスでもお使いいただけます。#ケンゾー財布#メンズ長財布#ユニセックス財布
http://narcologia.ru/goods/providence354694.html
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