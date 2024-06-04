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【90s】ヴィンテージ free 刺繍 キャップ
商品番号 K78542014557
商品名

【90s】ヴィンテージ free 刺繍 キャップ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♋️かんたんフォロー割をさせて頂きます。※フォロー後に、コメントするのみ！ゲリラや期間限定など、時々に変化しますので、ぜひ【プロフィール】をご覧下さい！とりあえず、いいねでも【SALEの告知】が届きます。♋️即購入者さま歓迎♋️安心【無料発送】24時間以内♋️可能な限りホームクリーニング済みその他の個性的なアイテム→#ジャッピィの帽子よろしければ、全出品物を→#japtQ□商品説明■90年代頃のネイビーベースのFreeキャップです。当時のブランドでしょうか？刺繍のロゴ入りで、エスニックさもあるBJORKの様なフォントが可愛いです。希少なオールドビンテージなお品となります。■商品状態□【B】【S】新品未使用品/デッドストック品【A】多少の使用感ある美品【B】傷汚れ等があるvintage品【C】着用できますがダメージが酷い雰囲気あるビンテージの状態【S】以外基本古着になる為、着用感がございます。神経質な方はお控え下さい。□サイズ■頭回り最大:約60cmツバ長さ:約7cm(多少の誤差はあります)□素材■コットン■可能な限り、即発送を目指します。□トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい。よろしければ、他の出品物を→#japtQメンズレディースユニセックス古着USA製チベットスケートユニオンシュプリームアメカジヴィンテージ帽子ベースボールキャップやワークキャップニューエラ6パネルスナップバックピースティーボーイズ裏原ストリートカレッジ90s00scapnewera等をお好きな方へ
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