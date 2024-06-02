ブルックスブラザーズ ☆ 総シルク レジメンタルタイ ストライプ ネクタイ 米製

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・山吹色系のイエローカラーでコーディネートを明るくする総シルクレジメンタルタイ/ストライプ柄ネクタイです。※ほかにもたくさんネクタイを出品しております。・ブランド BrooksBrothers・カラー 山吹色 イエロー（画像参照）・素材 シルク100%・製造国 アメリカ製・付属品 無し・大剣サイズ 約8.3cm・商品コンディション大剣先から約13cm上辺りに薄い水シミのようなシミがあります。（画像参照）大剣の裏地に極薄い黄色っぽいシミがあります。（画像参照）その他着用感の少ないコンディションです。（画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。