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商品詳細
コンチョはローズメタルのフラワーです。財布、コンチョ共に3年程前に渋谷デルタワンで購入しました。半年ほどしか使用していないので目立った傷も無く、比較的綺麗かと思います。ローズメタルのコンチョも最近では出回ってる数も減ってきた気がするので、大切にして頂ける方お待ちしてます。⚠︎ビーズはゴローズではありません。
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