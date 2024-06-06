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ゴローズ長財布
商品番号 H99374725214
商品名

ゴローズ長財布
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 27,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンチョはローズメタルのフラワーです。財布、コンチョ共に3年程前に渋谷デルタワンで購入しました。半年ほどしか使用していないので目立った傷も無く、比較的綺麗かと思います。ローズメタルのコンチョも最近では出回ってる数も減ってきた気がするので、大切にして頂ける方お待ちしてます。⚠︎ビーズはゴローズではありません。
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