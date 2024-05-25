METALLICA/メタリカ 当時物 VINTAGE T-SHIRT

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。【商品の説明】ブランド・メーカー:METALLICA/メタリカ当時物VINTAGET-SHIRT2003年大阪城ホールで購入いたしました。サイズ：L肩幅57cm身幅60cm着丈69cm【商品の状態】使用状況:タグ有・色褪せ・プリント割れ・使用感ありまだまだ着ていただけます。【その他】当時ものです。仕様に伴いダメージ等があります。その為、綺麗好きな方や神経質な方はお控え下さい。不明点はご質問ください。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック



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