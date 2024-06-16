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- 【ヴィンテージ】ローリングストーンズ アーバンジャングルツアーTシャツ 066
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商品詳細
◯商品概要ローリングストーンズクルーネックロックTツアーTシャツ稀少オフィシャル柄・デザイン・袖丈・プリント（ロゴなど）は画像参照ください。※画像の色はご使用のディスプレーの設定により、異なる場合があります。【サイズ感】肩幅51cm身幅60cm着丈80cm袖丈20cm※素人採寸なのでズレがありますことご理解ください。素人が長年保管していたものである為、画像では確認出来ないものも含めてシワがあります。目立ったシミは確認できませんでしたが、クオリティを求める方は購入をお控え下さい。検品等はしておりますがご留意いただけますよう願います。ご不明点等はお気軽にお問い合わせください。#ROLLINGSTONES
http://narcologia.ru/goods/perpetual646146.html
http://narcologia.ru/goods/injure247067.html
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