【ヴィンテージ】ローリングストーンズ　アーバンジャングルツアーTシャツ　066

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◯商品概要ローリングストーンズクルーネックロックTツアーTシャツ稀少オフィシャル柄・デザイン・袖丈・プリント（ロゴなど）は画像参照ください。※画像の色はご使用のディスプレーの設定により、異なる場合があります。【サイズ感】肩幅51cm身幅60cm着丈80cm袖丈20cm※素人採寸なのでズレがありますことご理解ください。素人が長年保管していたものである為、画像では確認出来ないものも含めてシワがあります。目立ったシミは確認できませんでしたが、クオリティを求める方は購入をお控え下さい。検品等はしておりますがご留意いただけますよう願います。ご不明点等はお気軽にお問い合わせください。#ROLLINGSTONES