【お値下げ】新品未使用 POLO ポロ ラルフローレンキャップ

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ご覧くださり、ありがとうございます✨️POLOポロラルフローレンビックポニーＮｏ．3男女問わずお使い頂けるキャップです。主人がいただいたそうなんですが、他に気に入って使用している物があるので出品致します。キャップ以外の付属品がありません。どうぞ宜しくお願い致します。宅急便コンパクトの専用の箱に入れて、発送いたします。