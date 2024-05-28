UNION x AWAKE NY Class In Session Tee

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UNIONxAWAKENYClassInSessionTee\"White\"ユニオンxアウェイクニューヨーククラスインセッションTシャツ\"ホワイト\"サイズ L(肩幅51.5、身幅58.5、袖丈23.5、着丈70.5)原産国 アメリカ素材 コットン100％UNIONxAWAKENYのコラボレーション。コットン100％のTシャツ。フロントとバッグにダブルネームをプリントし、過去にアフリカ諸国で横行していた奴隷制度に反対するムーブメントRebelión（反乱）をテーマとした、モザンビークで実際に発行されていたヒストリカルな切手のデザインを配している。即購入OK！❗️配送に関して❗️基本的に24時間以内に発送致します！！！！送料は無料です。宜しくお願い致しますm(__)m