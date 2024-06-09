美品✨BVLGARI ブルガリ ベルト ロゴプレート ビジネス ブラック レザー

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ご覧いただきありがとうございます✩.*˚ご質問等がなければ、即購入可能です✩.*˚○フォロー割ございます。プロフィールをご覧ください。○複数購入ご希望の方はできる限りお値引き可能です。○値下げ交渉はコメントよりお願い致します。希望価格ご登録ではご対応致しません。■ブランドBVLGARI ブルガリ■商品情報ブルガリのベルト特に目立った汚れはございませんが、ロゴプレートに細かな傷がございます。ベルト部分、ホール部分、ベルト先端に使用感がございます。写真てご確認ください。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。付属品はありません。■カラーバックル：シルバーベルト ：ブラック 黒■サイズ表記サイズ：44/110全 長 ：約102cm（バックル含む）バックル：約6cm×3.5cmベルト幅：約2.8cmベルト穴：5穴の間隔：約2.5cmバックルトップから一番近い穴まで約82cm※素人採寸です。※わずかな誤差はご了承下さい。■品番LO・K08・26314■購入店ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。■質問等ございましたらお気軽にお尋ね下さい。#BVLGARI #ブルガリ #ベルト #レザー#シルバー #シルバープレート #プレート#ロゴプレート #ロゴ #ビジネス #黒#男女兼用 #ユニセックス #ブラック #本革 #革 #革ベルト #バックル#刻印 #メンズ #レディース #スクエアカラー...ブラック